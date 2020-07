Jennifer Aniston rivela: “Il matrimonio con Brad Pitt? Quello che avete visto era tutto finto” (Di martedì 7 luglio 2020) Con Brad Pitt è stato il “matrimonio perfetto”? Mica vero. Jennifer Aniston spara a zero sul passato rapporto di coppia con il divo di Hollywood. Ospite di Oprah Winfrey, la protagonista di Friends ha spiegato che il legame con Pitt, durato cinque anni, dal 2000 al 2005 (con la Aniston che chiese il divorzio) non è stata quella “favola” proposta nello storytelling infiocchettato dei media: “Qualunque pensiero sul fatto che io e Brad fossimo una “Golden Couple” è lontanissimo dalla realtà di Quello che era il nostro matrimonio”. Insomma tra la normalità quotidiana e l’idealità che nasce attorno alle star non c’è nessuna differenza. “Sei un essere umano che sta vivendo un’esperienza umana e non c’è niente di diverso se non che sei esposto al mondo come ... Leggi su ilfattoquotidiano

