Jennifer Aniston parla del matrimonio con Brad Pitt: “Quello che avete visto era tutto finto” (Di martedì 7 luglio 2020) Jennifer Aniston parla del matrimonio con Brad Pitt Per anni Jennifer Aniston e Brad Pitt sono sembrati il sinonimo della coppia perfetta, felice e innamorata. E invece non era affatto così. La protagonista di Friends, ospite di Oprah Winfrey, ha spiegato quello che è stato realmente il suo rapporto con il bell’attore di Hollywood. Una relazione durata dal 2000 al 2005, e che non è stata esattamente una favola, come per anni i media hanno raccontato. “Qualunque pensiero sul fatto che io e Brad fossimo una “Golden Couple” è lontanissimo dalla realtà di quello che era il nostro matrimonio”, ha svelato Jennifer Aniston. “Sei un essere umano che sta vivendo un’esperienza umana e non c’è niente di diverso se non che sei esposto al mondo come persona pubblica”, – ha spiegato nel corso ... Leggi su tpi

Corriere : Jennifer Aniston: «Se tenete alla vita, indossate la mascherina» - fanpage : Se ti interessa la vita umana, per favore, indossa una stramaledetta mascherina e incoraggia che ti è vicino a fare… - LANAUS3A : @svperbattito ho visto sono shockata ma va bene che mi aspetto se tra i migliori attori al primo posto c'era jennif… - begnv : RT @capfriends: e o erick jacquin com uma camiseta da jennifer aniston kkkkk ele é tudo - bruusantss : RT @capfriends: e o erick jacquin com uma camiseta da jennifer aniston kkkkk ele é tudo -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Aniston Jennifer Aniston rivela: “Il matrimonio con Brad Pitt? Quello che avete visto era tutto finto” Il Fatto Quotidiano MADONNA, TOPLESS DAVANTI ALLO SPECCHIO: VIA IL REGGISENO.. FOTO

JENNIFER ANISTON NUDA CONTRO IL CORONAVIRUS: FOTO ALL'ASTA Jennifer Aniston nuda. Ma non è una foto per qualche nuovo servizio o qualche immagine paparazzata dell'ultima ora. L'attrice 51enne, ...

Jennifer Aniston e Tom Hanks furiosi: Si vergogni chi non usa le mascherine

A Hollywood, sempre più divi ci stanno mettendo la propria faccia, in questa nuova e importantissima battaglia. Battaglia social e non solo. Se tante star che si postano su Instagram con le mascherine ...

JENNIFER ANISTON NUDA CONTRO IL CORONAVIRUS: FOTO ALL'ASTA Jennifer Aniston nuda. Ma non è una foto per qualche nuovo servizio o qualche immagine paparazzata dell'ultima ora. L'attrice 51enne, ...A Hollywood, sempre più divi ci stanno mettendo la propria faccia, in questa nuova e importantissima battaglia. Battaglia social e non solo. Se tante star che si postano su Instagram con le mascherine ...