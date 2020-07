Jasmine, la figlia di Al Bano rinuncia al cognome Carrisi: il motivo e i dettagli (Di martedì 7 luglio 2020) Jasmine Carrisi rinuncia al cognome per il suo debutto con ‘Ego’ Da qualche giorno nelle varie piattaforme digitali è uscito il primo singolo, stile rap, di Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. Il brano in questione si intitola ‘Ego’ ed è uno stile totalmente differente da quello del padre. Ma la curiosità sta nel nome d’arte che ha scelto la 19enne, ovvero solo Jasmine senza la presenza del suo cognome. Quella di toglierlo è stata una scelta studiata e soprattutto suggerita dal Maestro di Cellino San Marco. La ragazza non vuole fare successo solo per essere la figlia di Al Bano, ma solo grazie alla sua bravura. In una recente intervista al magazine Gente, la sprella maggiore di Bido ha confessato: “Mi presento come Jasmine e basta, non c’è il cognome Carrisi. Anche papà mi ... Leggi su kontrokultura

