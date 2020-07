Jair Bolsonaro positivo al Coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è positivo al test del tampone per il Coronavirus SARS-COV-2. Lo scrive la CNN su Twitter e lo conferma anche l’AFP. Ieri Bolsonaro aveva annunciato di avere i sintomi di COVID-19 (febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue pari al 96%) e per questo aveva deciso di sottoporsi al test. A maggio voleva organizzare una grigliata con tutti i suoi fans; a giugno ha chiesto ai supporters di entrare negli ospedali per filmare i ricoverati (adombrando il sospetto che fossero finti) esponendoli così al rischio contagio. In tutto questo tempo non si è mai fatto vedere in giro con una mascherina fino ad oggi, nonostante COVID-19 stia devastando il Brasile. Alla fine è stato contagiato. Jair Bolsonaro positivo al Coronavirus Stamattina mentre su Twitter svetta l’hashtag #forcacovid spinto dai suoi ... Leggi su nextquotidiano

