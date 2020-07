Jair Bolsonaro positivo al Coronavirus, ma toglie la mascherina in pubblico (Di martedì 7 luglio 2020) Jair Bolsonaro ha recentemente ufficializzato di aver contratto il Coronavirus, seppur abbia attuato una scelta discutibile in merito. Il presidente brasiliano ha difatti offerto la sua presenza davanti ai giornalisti sudamericani, togliendo più volte la mascherina sanitaria e dicendosi tranquillo, addirittura volenteroso di fare una “passeggiata” e convinto di star “bene”, minimizzando per l’ennesima volta la spaventosa pandemia che ha colpito ogni nazionale del mondo. Bolsonaro è sempre stato sostenitore di un pensiero che esalti l'”esagerazione” o “psicosi” per quanto concerne l’effettiva gravità del Covid-19 e, coerentemente, non si smentisce pur essendo risultato positivo al virus. Leggi su sportface

