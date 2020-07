Jair Bolsonaro ha i sintomi del Coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) A maggio voleva organizzare una grigliata con tutti i suoi fans; a giugno ha chiesto ai supporters di entrare negli ospedali per filmare i ricoverati (adombrando il sospetto che fossero finti) esponendoli così al rischio contagio. Oggi, mentre in Brasile mancano le fosse per seppellire i morti, Jair Bolsonaro fa sapere a CNN Brasil di avere i sintomi del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 e di essere in attesa del test del tampone. Jair Bolsonaro ha i sintomi del Coronavirus Il presidente ha dichiarato di avere 38 di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue pari al 96%. Il capo dello Stato ha anche precisato che sta prendendo idrossiclorochina. Il risultato del test a cui Bolsonaro si è nel frattempo sottoposto dovrebbe uscire nelle prossime ore. A causa dei sintomi, la sua agenda per il resto della settimana è stata annullata. Il risultato è atteso ... Leggi su nextquotidiano

