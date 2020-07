Italrugby, Bisegni: “Era importante ricominciare l’attività” (Di martedì 7 luglio 2020) La Nazionale Italiana Rugby, attualmente in raduno a Parma, continua a lavorare sul campo. Per gli azzurri doppia seduta con mattinata dedicata al lavoro in palestra, mentre il pomeriggio sul campo con la squadra divisa in vari gruppi. “E’ importante ricominciare l’attività anche con la Nazionale. Riunioni in albergo e allenamenti sul campo sono svolti in totale sicurezza: all’interno della squadra c’è ancor più disciplina in relazione alle regole da seguire. In questo raduno abbiamo un gruppo ancor più giovane con atleti emergenti che proseguono il loro processo di formazione. Giocatori come Zanni e Budd ci hanno insegnato tanto: ora sta ai giocatori con un po’ più di esperienza cercare di essere punti di riferimento dentro e fuori dal campo per le nuove leve”, ha dichiarato Giulio Bisegni, ... Leggi su sportface

