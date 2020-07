Italia viva scatenata: Anna Rita Leonardi coordinatrice a Salerno (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ Anna Rita Leonardi la nuova coordinatrice di Italia viva per l’area Salerno – Alto e Medio Sele, che comprende i comuni di Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna, Valva, con delega anche per Pontecagnano e Bellizzi. Giovanissima (35 anni ancora da compiere), la Leonardi è una social media manager, attiva in politica da quando era una studentessa. Originaria di Reggio Calabria, vive in provincia di Salerno da 3 anni, avendo sposato Andrea Lembo, consigliere comunale di Campagna. Ha un eccellente rapporto con Matteo Renzi e con il deputato Gennaro Migliore. “Ringrazio Tommaso Pellegrino”, commenta la Leonardi, “Angelica Saggese ed Ettore Rosato per la fiducia che mi hanno ... Leggi su anteprima24

