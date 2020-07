Italia Viva, arriva anche la consigliera Caniglia e fa coppia con Farroni. Mundo verso il ritiro? (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoItalia Viva non si ferma più. Dopo l’annuncio di Francesco Iovino, vicesindaco della città metropolitana, l’ultimo arrivo, in vista del voto alle prossime elezioni regionali in Campania, dovrebbe essere quello di Maria Caniglia, consigliere comunale di Napoli. Il regista dell’operazione è l’ex assessore regionale alla Sanità Angelo Montemarano: Caniglia, che sarà candidata nella lista di Iv alle regionali campania, farà coppia con Fernando Farroni, vicesindaco di Portici, figlioccio di Montemarano e candidato del sindaco di Portici Enzo Cuomo. Si preannuncia, dunque, una lotta all’ultimo voto per acciuffare i due seggi che i sondaggi quotano a Iv. In lizza tra i favoriti Francesco Iovino, forte dell’appoggio del senatore (ex Fi) Enzo Carbone e della zia Luisa Franzese, numero ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Ma che ne sanno a sinistra?!? Viva l’Italia del Popolo, la migliore cura al poltronavirus Pd5Stelle che sta rovinan… - ItaliaViva : Un primo risultato importante, un primo passo verso la realizzazione del piano #ItaliaShock voluto da Italia Viva.… - ItaliaViva : #decretosemplificazioni, @matteorenzi : 'Un passo importante nella direzione indicata da Italia Viva con il Piano S… - PGifomi : RT @igorgnea: L'Italia è una creazione massonica..... La Vera Italia è fatta da Popoli diversi con la loro specifica identità storica.....… - ViviCampania : Regionali Campania, Raffaella Zagaria in campo con Italia Viva - -