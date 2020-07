Italia, vendite al dettaglio in miglioramento a maggio (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Nel mese di maggio, le vendite al dettaglio hanno registrato un aumento rispetto ad aprile del 24,3% in valore e del 25,2% in volume. Lo rileva l’Istat che spiega come a maggio, i provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria Covid-19 abbiano consentito la progressiva riapertura degli esercizi commerciali, determinando un marcato aumento congiunturale delle vendite dei beni non alimentari, sia in valore sia in volume; tale crescita ha permesso un parziale recupero dei forti cali registrati nei due mesi precedenti. Sempre in termini congiunturali diminuiscono, per la prima volta dallo scorso agosto, le vendite di beni alimentari. Tra le differenti forme distributive, il commercio elettronico registra una ulteriore e forte accelerazione, confermandosi come l’unico settore in crescita in termini tendenziali. Nel dettaglio, le vendite dei beni non ... Leggi su quifinanza

