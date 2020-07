"Italia Veloce". Dalla Palermo-Catania alla Gronda, Governo punta su 130 opere strategiche (Di martedì 7 luglio 2020) Sono 130 le opere, gli interventi e i programmi inseriti in “Italia Veloce”, il piano di investimenti per il rilancio dell’economia messo a punto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che affianca il Decreto Semplificazioni.Si va dai porti alle direttrici ferroviarie (come il nodo di Genova, il Terzo Valico di Giovi, la Pontremolese e la Palermo-Catania-Messina) fino agli aeroporti, alle città metropolitane e alle strade e autostrade (come la Pedemontana lombarda, il potenziamento a 4 corsie della Salaria, la Salerno-Potenza-Bari). Sono 36 le opere commissariate: si tratta di 12 opere idriche (dighe o acquedotti) di nuova realizzazione o di messa in sicurezza, 15 opere ferroviarie (valico di Giovi, Napoli-Bari, Roma-Pescara ect) e 9 infrastrutture stradali come la Grosseto-Fano, la Roma-Latina, la SS106 Ionica e la Tarquinia San Pietro in ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Dl semplificazioni, Conte: approvate 130 opere strategiche Italia veloce individuate specificamente dal Mit, a que… - Italia_Notizie : Conte: «Con il Dl semplificazioni percorso a scorrimento veloce per le opere» - uminopoli : Italia veloce e non una parola sul 5G? Ipocrisia - SaverioCuppari : RT @rtl1025: 'Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo approvato l'elenco di 130 opere strategiche Italia veloce individuate specificamente d… - Open_gol : In corso la conferenza stampa a Palazzo Chigi sul Dl semplificazioni, che nella notte ha ricevuto il via libera dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Veloce "Italia Veloce". Strade, treni, dighe, Governo individua 130 opere strategiche L'HuffPost Dl semplificazioni, Conte: ok a 130 opere strategiche per rilancio

... le opere strategiche inserite in "Italia veloce", il piano di investimenti per il rilancio: sono inclusi interventi che vanno dai porti alle direttrici ferroviarie, dagli aeroporti alle città ...

Dl semplificazioni: Conte, 'trampolino di lancio per rilancio paese'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Agli stati generali dell'economia è arrivato un appello corale a ridurre le burocrazie e far correre il Paese. Noi siamo sempre convinti di questa priorità e l'abbiamo real ...

... le opere strategiche inserite in "Italia veloce", il piano di investimenti per il rilancio: sono inclusi interventi che vanno dai porti alle direttrici ferroviarie, dagli aeroporti alle città ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Agli stati generali dell'economia è arrivato un appello corale a ridurre le burocrazie e far correre il Paese. Noi siamo sempre convinti di questa priorità e l'abbiamo real ...