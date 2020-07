Italia 90, 30 anni dopo – L’Inghilterra ignorata (e incompiuta) con al seguito i tifosi più odiati del Mondiale (Di martedì 7 luglio 2020) Gli occhi spiritati di Schillaci per un rigore non dato. La serpentina di Baggio contro la Cecoslovacchia. Le feste in piazza dopo le vittorie azzurre. Notti magiche prima della serata tragica. Napoli divisa. Maradona e Caniggia e Goycochea. Poi l’uscita sbagliata di Zenga e la delusione, forse la più grande di sempre, per l’eliminazione in semifinale. Sono le immagini di copertina di un ipotetico libro dal retrogusto amaro. Titolo possibile: ‘Mondiali Italia ’90, storia di un’occasione persa’. Perché l’eredità del torneo non si misura con il misero terzo posto della nazionale di Vicini. Il flop fu soprattutto organizzativo: tra costi esplosi e ritardi, le opere realizzate (almeno quelle che non sono state abbattute) erano e restano l’emblema dello spreco. Eppure fu un’edizione epocale, anche e soprattutto dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Italia anni La «nonna d'Italia»: a 111 anni guardo avanti. E aspetto la Madonna Avvenire Vesuviano in lutto: addio a Stefania, la giovane mamma aveva 25 anni

Se n’è andata a 25 anni appena dopo un ricovero all’Ospedale del Mare. Qui i medici hanno provato con tutte le forze a strapparla alla morte, senza purtroppo riuscirci. Stefania Liberti di Ercolano no ...

Fiorentina, Guagni ci ripensa: no al Real un anno fa, ora se ne va all’Atletico

Madrid un anno dopo. Ma con colori opposti. A sorpresa infatti, la Fiorentina Women’s ed Alia Guagni, capitano e bandiera viola oltre che colonna della Nazionale azzurra, si sono dette addio. O meglio ...

