Istat: “Un’azienda su tre a rischio chiusura per il coronavirus” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il rapporto dell’Istat sulle aziende italiane: una su tre rischia la chiusura per l’emergenza coronavirus. MILANO – Il rapporto dell’Istat sulle aziende italiane conferma l’impatto negativo del coronavirus in Italia. Una su tre rischia di chiudere per gli effetti della pandemia. Il rischio sembra essere molto più elevato tra le micro e le piccole imprese anche se assume rilevanza tra le medie e le grandi. Tra le principali cause di una possibile chiusura c’è il calo del fatturato, ma anche dai vincoli di liquidità, dalla contrazione della domanda e dai vincoli di approvvigionamento dal lato dell’offerta. I dati Ocse: “In Italia disoccupazione al 12,4% entro il 2020” I problemi evidenziati dall’Istat vengono confermati anche dall’Ocse con il suo nuovo aggiornamento sulla disoccupazione che ... Leggi su newsmondo

