Inter, il presidente del Barcellona frena: “di Lautaro Martinez ne riparleremo a fine stagione” (Di martedì 7 luglio 2020) “Se abbiamo rinunciato a Lautaro Martinez? È meglio parlare del mercato quando finisce la stagione. In questo momento siamo concentrati per terminare bene la Liga e la Champions League“. Una vera e propria frenata quella di Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, in merito alla trattativa fra i catalani e l’Inter per Lautaro Martinez. Il club blaugrana è Interessato al calciatore, ma l’Inter continua a fare muro forte della clausola da 111 milioni che scade oggi: da domani il prezzo potrebbe addirittura salire visto che non c’è la necessità di vendere e saranno i nerazzurri a decidere quale cifra sarà quella ideale. Bartomeu ha invece blindato Messi, spazzando via le voci di un possibile addio: “ha un contratto fino al 2021 e abbiamo l’impegno di rinnovarlo – ha spiegato Intervenendo a El ... Leggi su sportfair

