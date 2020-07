Insulti omofobi, sospeso primario dell'ospedale di Varese (Di martedì 7 luglio 2020) (AGI) – Milano, 7 lug. Un primario dell'azienda sanitaria Sette Laghi che in quel momento operava all'ospedale di Cittiglio, provincia di Varese, è stato sospeso perché avrebbe pronunciato Insulti omofobi contro un paziente sedato e sottoposto a un intervento chirurgico. La notizia è stata anticipata ieri sera dal tgr Lombardia. Nell'esposto presentato da una persona presente all'intervento, letto dall'AGI, si legge che il 25 marzo, in piena emergenza Covid, il primario “durante l'intervento, cominciava a innervosirsi senza motivo apparente, nonostante il paziente reggesse bene l'anestesia generale, tanto da cominciare in modo gratuito e senza motivo a insultare il paziente che in quel momento era in anestesia profonda profferendo ad alta voce le parole: “Ma guardate se io devo operare questo frocio di merda (….) Non ... Leggi su agi

