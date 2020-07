Industria calzaturiera, nel primo trimestre esportazioni giù del 19,1% in Campania (Di martedì 7 luglio 2020) La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano che nei primi mesi del 2020 registra un crollo delle esportazioni e dei consumi. I dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi di ConfIndustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro: a marzo l’export è calato del -33,7% in quantità e del -30% in valore, mentre sul fronte dei consumi si rileva un calo delle vendite nei primi quattro mesi del -29,7% a volume e del -33,7% in termini di spesa. Nel primo trimestre, in Campania, flessione importante sul fronte delle esportazioni (-19,1% a valore). Il numero di imprese attive produttrici di calzature e componentistica ha registrato un saldo negativo di 11 unità rispetto a dicembre (-0,7%), con la perdita di -55 addetti (pari al -0,9%, tra Industria e artigianato): dati che ancora ovviamente non registrano gli effetti dell’emergenza ... Leggi su ildenaro

