Indagine Bankitalia: oltre la metà della popolazione ha avuto una contrazione nel reddito familiare (Di martedì 7 luglio 2020) L’Indagine di Bankitalia sul reddito familiare: oltre metà dichiara di aver subìto una contrazione. ROMA – E’ stata pubblicata l’Indagine di Bankitalia sul reddito familiare. Secondo questo studio, citato dall’Ansa, oltre la metà della popolazione ha subìto una contrazione delle proprie disponibilità economiche dovute alle misure adottate per contenere il coronavirus. “L’impatto – si legge nel testo – è stato particolarmente severo per i lavoratori indipendenti. Più di un terzo dichiara di disporre di risorse finanziare liquide sufficienti per meno di 3 mesi a coprire le spese per consumi essenziali della famiglia in assenza di altre entrate, un periodo compatibile con la durata del lockdown legato all’emergenza Covid-19“. Il mutuo Una parte dell’Indagine ... Leggi su newsmondo

