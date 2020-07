In Italia emergenza abitativa per 1,5 milioni di famiglie (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una famiglia Italiana su quattro ha avuto difficoltà a pagare l’affitto e – complessivamente – oltre il 40% prevede di non riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi. A soffrire sono state anche le famiglie con un mutuo le quali, a causa delle difficoltà nel far fronte alle rate, hanno generato un ammontare di crediti deteriorati in pancia alle banche di 15,6 miliardi. Ad aggravare il quadro generale si aggiunge il fatto che poco meno di centomila famiglie rischiano di diventare inadempienti, anche dopo l’emergenza, mentre 160mila hanno la casa pignorata. Sono questi i dati principali diffusi da Federcasa, in occasione dell’assemblea nazionale, contenuti in uno studio commissionato a Nomisma. In Italia l’emergenza abitativa riguarda 1 milione e 475mila famiglie Italiane, il 5,6% del totale. Chi è in affitto ... Leggi su ildenaro

AMorelliMilano : Il governo cede all’Europa, che continua a respingere immigrati, e alle Ong, che dichiarano lo stato d’emergenza e… - matteosalvinimi : ?'Il sindaco di Lampedusa mi ha chiesto di dichiarare lo stato di emergenza, a fronte del cinismo del governo e del… - nzingaretti : Da domani più soldi nelle buste paga per 16 milioni di italiani. Ci siamo battuti per questo e ora è una realtà. Do… - VioleMore : RT @carmentpf: La Nigeria dichiara lo stato di emergenza per stupri e violenze contro donne e bambine. - rodcostakiwi : RT @CesareSacchetti: Questo sta sul sito del @MinisteroSalute. Hanno dichiarato un'emergenza nazionale, sospeso la Costituzione, distrutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia emergenza In Italia emergenza abitativa per 1,5 milioni di famiglie Vivi Enna Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

attivando tutti gli strumenti normativi precauzionali previsti per l’Italia, proclamando lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi. I primi casi da infezione da COVID-19 nel nostro Paese erano ...

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 6 LUGLIO/ Min. Salute: +8 morti, 208 nuovi contagi

Anche oggi, lunedì 6 luglio 2020, verrà emesso il nuovo bollettino da parte della Protezione Civile per aggiornare i dati riguardanti l’epidemia di coronavirus. Nella giornata di ieri la curva è torna ...

attivando tutti gli strumenti normativi precauzionali previsti per l’Italia, proclamando lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi. I primi casi da infezione da COVID-19 nel nostro Paese erano ...Anche oggi, lunedì 6 luglio 2020, verrà emesso il nuovo bollettino da parte della Protezione Civile per aggiornare i dati riguardanti l’epidemia di coronavirus. Nella giornata di ieri la curva è torna ...