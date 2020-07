In Italia 138 nuovi casi e 30 morti. Calano i ricoverati (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus. Sono 30 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi registrati, segnalati dall'ultimo bollettino della Protezione Civile, sono 138. Mentre i guariti sono 574. Gli attualmente... Leggi su ilmessaggero

