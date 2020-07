In Brasile i social fanno il tifo per il Coronavirus contro Bolsonaro (Di martedì 7 luglio 2020) Contestare, criticare e accusare una persona per molte folli posizioni controverse nei confronti della pandemia globale è leciti e sacrosanto. Arrivare ad augurarne la morte, però, pone tutti sulla sponda sbagliata del fiume. La deriva social non è – come spesso accade – solo un problema italiano. A testimoniarlo è l’hashtag di tendenza nelle ultime ore in Brasile, dopo la notizia dello stato di Salute del Presidente Jair Bolsonaro che presenta alcuni dei principali sintomi da infezione da Coronavirus: febbre alta, qualche piccolo problema respiratorio e saturazione del sangue al 96%. In attesa dell’esito del tampone a cui si è sottoposto ieri (risultato che dovrebbe arrivare tra il tardo pomeriggio e la notte italiana), in vetta ai trending topic su Twitter in Brasile c’è «forca covid». LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Brasile social Nel Brasile riaprono bar e locali, ma è ancora emergenza coronavirus La Stampa Covid-19, Brasile: Bolsonaro allenta ancora regole su mascherine -2-

Brasile, positivo al Covid l'ex ct Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo, attuale allenatore del Palmeiras ed ex ct del Brasile, è positivo al coronavirus. È stato lo stesso tecnico, 68 anni, ad annunciare sui social di essere stato contagiato, ma è as ...

Roma, 6 lug. (askanews) - L'uso della mascherina era gi stato reso obbligatorio da varie settimane in molti Stati, con decreti adottati dai governatori. Il coronavirus ha ucciso oltre 64.000 persone i ...Vanderlei Luxemburgo, attuale allenatore del Palmeiras ed ex ct del Brasile, è positivo al coronavirus. È stato lo stesso tecnico, 68 anni, ad annunciare sui social di essere stato contagiato, ma è as ...