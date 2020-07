Iliad sbarca sulla rete fissa, accordo con Open Fiber (Di martedì 7 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Iliad sigla un accordo con Open Fiber per lo sbarco sulla rete fissa. L'operatore utilizzerà infatti la rete interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), con cui Open Fiber sta cablando il Paese, per fornire ai suoi clienti la più elevata velocità di connessione in circolazione.La partnership strategica con Iliad, presente in Italia con una base utenti di oltre 5 milioni e mezzo di persone, comprende l'intero perimetro del piano che Open Fiber sta realizzando con investimento diretto. Iliad ha da sempre espresso interesse verso il segmento della rete fissa in Italia, in ottica di convergenza tra fisso e mobile, e ha recentemente confermato la volontà di accelerare in tale direzione. L'accordo siglato con Open Fiber è il primo passo verso il raggiungimento di tali obiettivi. “La collaborazione con Iliad, che ha ... Leggi su liberoquotidiano

