Iliad prepara il debutto nel mercato della rete fissa in Italia (Di martedì 7 luglio 2020) Il mercato degli operatori di rete fissa in Italia si prepara all’ingresso di un nuovo attore. La compagnia francese Iliad, quarta compagnia di telefonia mobile nel nostro paese con oltre 5 milioni e mezzo di clienti, ha stretto un accordo con l’azienda Open Fiber, partecipata al 50% da Enel e Cassa depositi e prestiti (Cdp), per fornire ai clienti un servizio di connettività a casa attraverso l’infrastruttura in fibra ottica ftth (fiber to the home) gestita dal gruppo Italiano. Con questa partnership, l’operatore low cost presente in Italia dal 2018 e che conta oggi 25 milioni di utenti in tutta Europa tra servizi per la rete fissa e mobile, sarà presente anche nel nostro paese anche con una copertura sui servizi fissi che si estenderà a oltre 271 città una volta che sarà completato il piano di cablaggio a cui lavora Open Fiber ... Leggi su wired

