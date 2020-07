Il Tribunale accoglie il ricorso Serie A: decreto ingiuntivo a Sky (Di martedì 7 luglio 2020) Il Tribunale Civile di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo accogliendo il ricorso della Lega Serie A nei confronti di Sky, in riferimento al mancato pagamento dell’ultima rata (131 milioni) dei diritti tv della stagione 2019/20. Il decreto ingiuntivo non è immediatamente esecutivo. Nel caso specifico, la Lega Serie A aveva presentato il ricorso al … L'articolo Il Tribunale accoglie il ricorso Serie A: decreto ingiuntivo a Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sole24ore : Tribunale accoglie ricorso della?Lega Serie A, ingiunzione a Sky - pisto_gol : Tribunale accoglie ricorso della?Lega Serie A, ingiunzione a Sky - Il Sole 24 ORE - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale accoglie il ricorso della Lega #SerieA: decreto ingiuntivo a #Sky - matteo_dionisi : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale accoglie il ricorso della Lega #SerieA: decreto ingiuntivo a #Sky - Salvalentino86 : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale accoglie il ricorso della Lega #SerieA: decreto ingiuntivo a #Sky -

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale accoglie

Il Tribunale di Milano da ragione alla Lega Serie A: decreto ingiuntivo per SKY per il mancato pagamento dell’ultima rata dei diritti TV stagione 2019/2020. La Lega Serie A aveva presentato ...Il Tribunale ha accolto il ricorso della Lega, ma il decreto non è immediatamente esecutivo e Sky può opporsi. Questo, di fatto, neutralizza la minaccia di quei club che in Lega sostenevano la linea ...