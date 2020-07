Il sogno di Marisa Laurito: il Trianon Viviani diventi “Tempio della musicalità napoletana” (Di martedì 7 luglio 2020) “Il mio sogno è che il Trianon Viviani diventi Tempio della musicalità napoletana” . Così ha esordito Marisa Laurito, direttore artistico del Teatro Stabile della Canzone napoletana, alla presentazione del cartellone della stagione teatrale 2020/2021. “Sommando i nostri ritmi e suoni con quelli di altre culture, la Casa della musica del Mediterraneo – prosegue il direttore artistico – può diventare il cuore pulsante di Forcella, dando vita in tutta la città, in qualità di polo culturale, alla riqualificazione di uno dei più antichi, nobili e popolari quartieri di Napoli”. È il modo con il quale l’attrice sancisce il proprio impegno per il territorio, grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana, l’Altra Napoli, l’associazione dei ... Leggi su optimagazine

