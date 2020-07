Il ritorno di Gabriella Rinaldi. Il singolo “Amor y Vida” è un brano dal ritmo travolgente dal sapore latin. (Di martedì 7 luglio 2020) E' disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Amor y Vida”, il nuovo singolo di Gabriella Rinaldi Feat. Essenze; un brano dal ritmo travolgente, in italiano e spagnolo, composto e realizzato durante il lockdown. Mood latino per un inno alla vita che attraverso la voce di Gabriella diventa pura energia; musica e testo si fondono nell'invito ad “Amare Perdutamente” senza timori né riserve, per continuare a cogliere quegli attimi di gioia che la vita ci offre ogni giorno. (...) - Tribuna Libera / Musica Leggi su feedproxy.google

A piccoli passi, misurati e nel rispetto delle norme, anche il teatro si muove per riprendere un dialogo interrotto dal covid. Il Teatro Biondo di Palermo riaccende la luce e il palco con una messa in ...

Il paradiso delle signore nuove puntate, Agnese: “Fa scelte azzardate”

Dal 30 giugno sono iniziate le riprese delle nuove puntate de Il paradiso delle signore, gli attori della seguitissima soap di Rai 1 sono ritornati a vestire i panni dei Cattaneo, dei Guarnieri e dell ...

