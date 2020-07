Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Lo ha annunciato lui stesso: si era sottoposto al tampone dopo aver avuto sintomi riconducibili alla COVID-19 Leggi su ilpost

matteosalvinimi : Gli ospiti invitati oggi in pompa magna dal presidente del Parlamento europeo (del PD). Tutto in famiglia! - you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - LucaBizzarri : Una volta alla settimana il Presidente del Consiglio incontra a palazzo Chigi (non a casa sua, a casa nostra) un pr… - vitaindiretta : #UltimaOra - Il presidente del Brasile Jair #Bolsonaro è positivo al #coronavirus #COVID?19 #LaVitaInDiretta - marianski65 : RT @you_trend: ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus -