Il presidente del Brasile Bolsonaro è positivo al Covid-19 (Di martedì 7 luglio 2020) Photographer: Andre Coelho/BloombergJair Bolsonaro ha annunciato di essere positivo al Covid-19. Il presidente brasiliano ha comunicato di essere risultato positivo al test per il coronavirus, dopo aver accusato sintomi riconducibili al Sars-Cov-2. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha specificato di avere 38 di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue pari al 96%. Pertanto, mentre assumeva idrossiclorochina, il capo dello Stato si è sottoposto al test per il Covid-19. Che ha dato esito positivo. Il contagio sarebbe avvenuto dopo una festa a casa dell’ambasciatore americano. In quell’occasione nessuno indossiva la mascherina o dispositivi di protezione, né rispettava le misure di distanziamento fisico consigliate dalle autorità sanitarie. D’altronde, Bolsonaro ha sempre sottovalutato l’emergenza, contestato le misure di ... Leggi su wired

you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - LucaBizzarri : Una volta alla settimana il Presidente del Consiglio incontra a palazzo Chigi (non a casa sua, a casa nostra) un pr… - matteosalvinimi : Gli ospiti invitati oggi in pompa magna dal presidente del Parlamento europeo (del PD). Tutto in famiglia! - PietroCoppelli : RT @Animalistiitaly: ??Il Comune di #Siena contro il Presidente #WalterCaporale? Siena è una città meravigliosa che non ha bisogno del sangu… - RobRe62 : RT @wireditalia: Il contagio del presidente brasiliano #Bolsonaro sarebbe avvenuto dopo una festa a casa dell'ambasciatore americano #bolso… -