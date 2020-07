Il presidente Bolsonaro positivo al nuovo Coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Vincenzo Giardina 07/07/2020 Mondo v.giardina@agenziadire.com Il capo di Stato aveva detto che il Covid-19 era "una lieve influenza". Su queste basi aveva di rado indossato la mascherina protettiva Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

