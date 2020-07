Il Pd vede una manina renziana nelle mosse di Bonaccini. Salvini sale in Rai (Di martedì 7 luglio 2020) Al Nazareno sono convinti che dietro l’operazione Bonaccini (i cui tweet vengono sempre più spesso cuorati da Luca Lotti) ci sia lo zampino di Matteo Renzi. Quella della dirigenza del Partito democratico nei confronti dell’ex segretario sembra un’ossessione, ma qualche fondamento che avvalora certi Leggi su ilfoglio

AlbertoBagnai : Scusate, eh! IO ho detto che la Finlandia era in crisi nel 2012, quando la #journaille ce la descriveva come il par… - artxsovl : @spaechless anche io sinceramente ci sta dire che essendo una modella trans abbia un'ossatura più ampia nelle spal… - ilfoglio_it : Il Pd vede una manina renziana nelle mosse di #Bonaccini. Mentre #Salvini vorrebbe la direzione di Isoradio in quot… - EspostiMario : Porro è sicuro che nell'intercettazione forse vera. ci sia la verità assoluta. io resto dell'idea che un magistrato… - escapefrxmheart : -niente, secondo me mi seguiva e mi va dietro, il problema è che a me piace un'altra ragazza da molti mesi, e non r… -

Ultime Notizie dalla rete : vede una Il Pd vede una manina renziana nelle mosse di Bonaccini. Salvini sale in Rai Il Foglio Attenzione a questa Banca Dati: rischi una multa fino a 100mila euro

Infatti, bisogna fare attenzione a questa Banca Dati: rischi una multa fino a 100mila Euro. In questo articolo analizzeremo in 2 minuti gli aspetti fondamentali della scelta del condizionatore.

Wireless di ultima generazione: il nuovo report di DHL analizza il futuro dell’IoT nella logistica

Una recente indagine di settore condotta da DHL rivela che il 60% dei professionisti della logistica hanno una visibilità limitata della supply chain. Il 75% prevede di implementare almeno una tecnolo ...

Infatti, bisogna fare attenzione a questa Banca Dati: rischi una multa fino a 100mila Euro. In questo articolo analizzeremo in 2 minuti gli aspetti fondamentali della scelta del condizionatore.Una recente indagine di settore condotta da DHL rivela che il 60% dei professionisti della logistica hanno una visibilità limitata della supply chain. Il 75% prevede di implementare almeno una tecnolo ...