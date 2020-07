«Il nuovo stadio non serve. Ristrutturare il Meazza si può» (Di martedì 7 luglio 2020) Il Comitato San Siro torna alla carica sulla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Lo fa attraverso una nota, nella quale spiega che «arrivato il momento di trovarci tutti in piazza (con mascherina!) per San Siro». «Abbiamo protocollato lettere, abbiamo chiamato esperti, abbiamo prodotto documenti tecnici, abbiamo proposto alternative alla tremenda speculazione edilizia … L'articolo «Il nuovo stadio non serve. Ristrutturare il Meazza si può» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

capuanogio : #Repubblica raccoglie voci dal mondo della finanza inglese secondo cui sarebbe imminente un incontro tra #Arnault e… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Comitato #SanSiro: «Il nuovo stadio non serve. Ristrutturare il #Meazza si può» - anarchico74 : RT @CalcioFinanza: Comitato #SanSiro: «Il nuovo stadio non serve. Ristrutturare il #Meazza si può» - CalcioFinanza : Comitato #SanSiro: «Il nuovo stadio non serve. Ristrutturare il #Meazza si può» - sportli26181512 : #Notizie #Stadi «Il nuovo stadio non serve. Ristrutturare il Meazza si può»: Il Comitato San Siro torna alla carica… -