Il negazionista Bolsonaro positivo al virus. Clamoroso: il contagio in questa foto? (Di martedì 7 luglio 2020) Ufficiale: Jair Bolsonaro, il controverso presidente del Brasile, è positivo al coronavirus. Lo ha negato a lungo, ha scacciato l'ipotesi, ma ora sono arrivati i risultati dei test, inequivocabili. Ed è stato costretto ad annunciarlo al mondo. Sta male, il presidente, la febbre a 38 e altri pesantissimi sintomi. Una sorta di contrappasso, per il presidente "negazionista", per l'uomo che ha sempre sminuito la pandemia che in Brasile sta facendo una strage di proporzioni inimmaginabili, con quasi 70mila morti. E nel frattempo circola la foto che si suppone possa ritrarre il contagio di Bolsonaro, dello scorso 4 luglio, nella residenza dell'ambasciatore Usa in Brasile Todd Chapman. Abbraccia Ernesto Araújo, ministro degli Esteri. Vicino ci sono i ministri Walter Sousa Braga Netto, capo di Stato Maggiore della Presidenza, Fernando Azevedo e Silva, ministro ... Leggi su liberoquotidiano

Tg3web : Coronavirus. Stati Uniti vicinissimi a quota 3 milioni di casi, India oltre 700.000. In Brasile, dove il virus dila… - ilfoglio_it : Bolsonaro dice di avere i sintomi del Covid e attende l'esito del tampone. Qui @ceciliasala racconta come in Brasil… - Reale_Scenari : #Bolsonaro Minimizzatore, negazionista sul #COVID?19 , ora positivo al #coronavirus. Un giudice aveva dovuto imporg… - Roby_Giordano : Il test conferma: il presidente brasiliano Bolsonaro (il negazionista) positivo al virus. «Ma non ho già più la febbre, sto meglio» - tuttosadilou : Bolsonaro negazionista positivo al covid oh oh ???????????? -