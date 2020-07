Il Napoli si rivolgerà a Lega e Figc contro la panchina affollata della Roma (Di martedì 7 luglio 2020) A Cristiano Giuntoli non è andato giù l’affollamento sulla panchina della Roma al San Paolo, in occasione del derby del Sud di domenica sera. Il ds azzurro si è fatto sentire anche con l’arbitro Rocchi e ha segnalato l’infrazione alla procura federale. Il Mattino scrive che il club di De Laurentiis si è rivolto anche a Lega e Figc per denunciare il mancato rispetto del protocollo anti Covid da parte dei giallorossi. “Il Napoli non vuole che finisca qui e chiederà chiarezza a Figc e Lega. Il club giallorosso potrebbe ricevere una ammenda“. L'articolo Il Napoli si rivolgerà a Lega e Figc contro la panchina affollata della Roma ilNapolista. Leggi su ilnapolista

