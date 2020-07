Il mistero dello striscione antifascista in Piazza della Vittoria (Genova) che non era antifascista… (Di martedì 7 luglio 2020) Ne abbiamo parlato giusto la settimana scorsa, ed era una notizia oggettivamente nutrita delle sue brave fonti. La Repubblica al riguardo riportava La chiamata è arrivata la notte scorsa dalla Polizia Locale: “Ci sarebbe uno striscione da rimuovere dal palazzo dell’Inps, in Piazza della Vittoria”. C’è scritto: “Nessuna strada sarà intitolata ai fascisti”, ed è uno dei messaggi lasciati ieri sera dal corteo Antifa, a 60 anni dalla rivolta di Piazza del 30 giugno a Genova. La squadra dei vigili del fuoco arriva sul posto, ma rilevato che lo striscione non arreca nessun pericolo alla pubblica incolumità, decide di non intervenire. “Denunciamo l’utilizzo improprio del Corpo per interventi che non riguardano la pubblica incolumità – scrive l’Usb Vigili del Fuoco in una nota – noi ... Leggi su bufale

