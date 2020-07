Il Mes spacca il governo. Conte teso, Salvini: "Anche la Grecia ha detto no, finiamola qui" (Di martedì 7 luglio 2020) Il Mes è un bel problema. Al limite dell'ossessione, sia per chi vorrebbe che i 37 miliardi della versione 'light' del Meccanismo europeo di stabilità venissero usati, sia per chi, invece, vorrebbe evitare di gravare sui conti degli italiani con un altro prestito a lunga scadenza, sebbene a tassi vantaggiosi. Perché è questa la fotografia della maggioranza politica italiana, divisa tra Pd e Italia viva che continuano il pressing incessante su Palazzo Chigi e gli alleati per accettare, e il Movimento 5 Stelle che continua a dire no, sperando che il capo del governo tenga fede alle dichiarazioni rilasciate pubblicamente. Sul Mes «ormai la trattativa è chiusa». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ospite a "Cartabianca" su Rai3. «Tutti i Paesi europei hanno detto no grazie al Mes, inclusa la Grecia - ha aggiunto ... Leggi su iltempo

