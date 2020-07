Il marketing della ginestra (Di martedì 7 luglio 2020) Montagna di mito l’Etna, dalla cui bocca sbuffa la rabbia millenaria di Tifeo – il gigante sconfitto da Zeus e condannato sotto il vulcano a reggere l’intera Sicilia. Montagna di poesia, la cui flora è costituita da quella ginestra di leopardiana memoria che “tuoi cespi solitari intorno spargi, / odorata ginestra, / contenta dei deserti”.E’ la ginestra, in questo momento più che mai, metafora di un fiore eroico, e per noi etnei anche enoico. Quella stessa ginestra, infatti, è sentore riconoscibile e inequivocabile dei bianchi del vulcano e leitmotiv per raccontare qui, parafrasando Alessandro D’Avenia nel suo L’Arte di essere fragile, un fiorire nel deserto e far fiorire il deserto “La ginestra è la parola del deserto che si leva per affermare la vita”. La vita e il fiorire di quel lavico deserto ... Leggi su huffingtonpost

il progetto di un marketing territoriale – che pone al centro il vino - ben definito, volto allo sviluppo e alla conoscenza di quell’intera “parola del deserto che si leva per affermare la vita”.

