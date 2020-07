Il leghista che dice che senza razzismo non c’è libertà (Di martedì 7 luglio 2020) Matteo Gazzini, coordinatore della Lega negli Stati Uniti e candidato del Carroccio nella circoscrizione estero senza riuscire a farsi eleggere, su Facebook qualche giorno fa ha tenuto a spiegarci la sua personalissima concezione di libertà: Non ci può essere libertà se non si permette ad una persona di essere razzista. Il problema non è il razzismo, ma la discriminazione che il razzismo crea e questo è inaccettabile in una società civile. Sorvolando sul fatto che il Gazzini, “Ragioniere e perito commerciale”, con “un minor degree in matematica conseguito presso la Syracuse University” e che “a breve si laureerà in ingegneria” (secondo la sua biografia) sembra non aver chiaro che “la discriminazione che il razzismo crea” – che per lui è “inaccettabile” – nasce ... Leggi su nextquotidiano

stanzaselvaggia : Il sindaco leghista di Sesto San Giovanni Roberto di Stefano percula la polizia locale milanese confrontandola con… - fattoquotidiano : La rossa leghista - Una lettera anonima denunciò irregolarità nella sua villa Per l’ex sindaca era “solo una tettoi… - repubblica : Salviamo l'orsa JJ4 e fermiamo il leghista Fugatti che vuole abbatterla - baffi_francesco : @LegaSalvini Un LEGAiolo ' senza razzismo non c'è libertà'. No comment. - IlSedutomulo : #Salvini al pensiero che non potrà più fare proselitismo leghista sui minorenni su #TikTok e temendo l'effetto emu… -

Ultime Notizie dalla rete : leghista che Il leghista che dice che senza razzismo non c’è libertà next Stefano Bonaccini, cortocircuito Pd Lega: "Il Nord deve ripartire subito, il Sud può aspettare"

Fosse stato un leghista, o comunque un quotidiano non prono al governo giallorosso, ad affermare che «il Nord, la parte del Paese che produce più della metà del Pil, ha bisogno di ripartire subito», ...

Il leghista che dice che senza razzismo non c’è libertà

Sorvolando sul fatto che il Gazzini, “Ragioniere e perito commerciale ... ai razzisti di fare discriminazioni…), c’è da segnalare che l’esponente leghista sta intervenendo nel dibattito scatenato dal ...

Fosse stato un leghista, o comunque un quotidiano non prono al governo giallorosso, ad affermare che «il Nord, la parte del Paese che produce più della metà del Pil, ha bisogno di ripartire subito», ...Sorvolando sul fatto che il Gazzini, “Ragioniere e perito commerciale ... ai razzisti di fare discriminazioni…), c’è da segnalare che l’esponente leghista sta intervenendo nel dibattito scatenato dal ...