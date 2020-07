Il leghista che «ci vuole far ragionare» dicendo che non c’è libertà se non si permette a uno di essere razzista (Di martedì 7 luglio 2020) Se questo è il modo per farci ragionare, allora preferiamo non farlo. Mattia Gazzini è stato un candidato della Lega alle ultime elezioni politiche. Non è stato eletto in parlamento, ma ha il ruolo di rappresentante del Carroccio per quanto riguarda gli Stati Uniti. Il 4 luglio aveva scritto un post in cui si parlava della libertà di espressione applicata alle proteste relative al razzismo. «Non ci può essere libertà se non si permette ad una persona di essere razzista – ha scritto su Facebook -. Il problema non è il razzismo, ma la discriminazione che il razzismo crea e questo è inaccettabile in una società civile». LEGGI ANCHE > L’assist di Platinette ai Pro Vita sul poliamore degli omosessuali Mattia Gazzini, la difesa sulla sua frase su libertà e razzismo Un paradosso che non ... Leggi su giornalettismo

