Il leader laburista in analisi. "Curo il razzismo inconscio" (Di martedì 7 luglio 2020) Davide Zamberlan Starmer propone per tutti un corso contro i pregiudizi striscianti. E la velocista Williams denuncia la polizia Il leader del partito laburista inglese, Keir Starmer, intraprenderà un corso per contrastare i propri pregiudizi razzisti, un unconscious bias che gli impedirebbe di capire a pieno la portata del movimento di protesta Black Lives Matter. Ad annunciarlo è stato lo stesso Starmer su LBC Radio, durante la mezz'ora mensile durante cui dialoga in diretta con gli spettatori. «Credo che tutti dovrebbero intraprendere un corso simile - ha detto al co-presentatore Nick Ferrari - non bisogna credere di essere immuni a un razzismo inconscio di cui non ci si rende conto. Noi come partito laburista offriremo questa opportunità a tutte le persone che lavorano con noi e io intendo dare l'esempio: farò il corso appena sarà ... Leggi su ilgiornale

MosaicoCEM : Il 25 giugno il leader del Labour Keir Starmer ha deciso di licenziare Rebecca Long-Bailey, importante membro labur… - marcimarti17 : @lageloni @Bersani @NetflixIT Eh già, il giaguaro smacchiato citato dal leader del partito laburista.?? - Roberto11753199 : @GianpieroScanu @INGFiore2 Senza mani pulite, sarebbe stato il leader di un partito laburista italiano ne sono convinto. - CCKKI : RT @ADVBX: grandi plausi per il grande nuovo leader laburista che piace ai nostri sinceri democratici #LMMV - ADVBX : grandi plausi per il grande nuovo leader laburista che piace ai nostri sinceri democratici #LMMV -

Ultime Notizie dalla rete : leader laburista Il leader laburista in analisi. "Curo il razzismo inconscio" il Giornale Regno Unito: leader laburista Starmer, premier Johnson pretende che i problemi non esistano

Londra, 06 lug 12:00 - (Agenzia Nova) - Secondo il leader del Partito laburista britannico Keir Starmer, il premier Boris Johnson pretende che i problemi non esistano. In un'intervista per l'emittente ...

Londra, l’atleta nera Bianca Williams perquisita con violenza dalla polizia: «Schedatura razziale»

Dal nostro corrispondente LONDRA — È già diventata un caso politico – con un secco intervento del leader laburista Keir Starmer – l’aggressione della polizia inglese a Bianca Williams, stella dell’atl ...

Londra, 06 lug 12:00 - (Agenzia Nova) - Secondo il leader del Partito laburista britannico Keir Starmer, il premier Boris Johnson pretende che i problemi non esistano. In un'intervista per l'emittente ...Dal nostro corrispondente LONDRA — È già diventata un caso politico – con un secco intervento del leader laburista Keir Starmer – l’aggressione della polizia inglese a Bianca Williams, stella dell’atl ...