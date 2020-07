Il governo ha approvato il decreto Semplificazione (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo sei ore di Consiglio dei ministri è arrivato l'accordo sulle nuove regole per sboccare le opere sul "modello Genova" Leggi su ilpost

matteosalvinimi : #Salvini: Per un anno al governo abbiamo dato l'anima: abbiamo smontato L.Fornero, abbiamo approvato #codicerosso,… - NicolaPorro : ???? #Pd e #Leu hanno approvato un #emendamento che minaccia le nostre case. @gspazianitesta ci racconta di cosa si t… - TerlizziGerardo : RT @Tg1Raiofficial: Il #CDM ha approvato 'salvo intese' il testo del decreto semplificazioni. Via libera del Governo anche al programma naz… - enricofrasca3 : RT @Tg1Raiofficial: Il #CDM ha approvato 'salvo intese' il testo del decreto semplificazioni. Via libera del Governo anche al programma naz… - DirittoBancario : Il Decreto Semplificazione approvato dal Governo -

Ultime Notizie dalla rete : governo approvato Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 | www.governo.it Governo "Che pasticcio, ora il governo rimedi subito I nostri sfollati non possono più aspettare"

Il sindaco di Camerino, Sandro Sborgia, vuole sapere di chi è la responsabilità e chiede al governo e al premier Giuseppe Conte un chiarimento in tempi brevissimi. La città ducale ospita la maggiore c ...

Governo: Cdm approva decreto legislativo contro frodi finanziare nell'Ue

Roma, 07 lug 08:37 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 6 luglio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla P ...

Il sindaco di Camerino, Sandro Sborgia, vuole sapere di chi è la responsabilità e chiede al governo e al premier Giuseppe Conte un chiarimento in tempi brevissimi. La città ducale ospita la maggiore c ...Roma, 07 lug 08:37 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 6 luglio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla P ...