Il governo ha approvato il "decreto semplificazione" (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo sei ore di Consiglio dei ministri è stato trovato un accordo sulle nuove regole per sboccare cantieri e grandi opere

Ultime Notizie dalla rete : governo approvato Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 | www.governo.it Governo Germania dice addio al carbone, stop entro il 2038

La Germania ha approvato la sua via d’uscita dal carbone. La nazione tedesca smetterà di utilizzare il combustibile fossile entro il 2038. Il piano di “Phase out” ha ricevuto l’approvazione sia del ra ...

Ricostruzione, anche Mariastella Gelmini contro il governo: "Miope e incomprensibile"

Terremoto, sui ritardi della ricostruzione nel centro Italia anche Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, critica duramente il governo. “Condividiamo lo sconcerto e ...

