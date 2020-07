"Il governo Conte ha fatto quello che neanche il crollo del Ponte Morandi". Genova cancellata, furia Becchi (Di martedì 7 luglio 2020) Laddove non c'è riuscita la tragedia del Ponte Morandi, ci riesce il governo di Giuseppe Conte. L'ironia di Paolo Becchi è amara, amarissima: "Genova invisibile, lasciata lentamente morire - scrive l'editorialista di Libero, genovese purosangue, su Twitter -. Il governo è riuscito a fare quello in cui neppure il crollo del Ponte era riuscito: isolare completamente la città dal resto del mondo". Il riferimento è alla sciagurata situazione della viabilità sulle autostrade della Liguria, bloccate per lavori di messa in sicurezza di vari viadotti dopo che per durante i 3 mesi di lockdown nulla è stato fatto. E così la Regione, e al centro il capoluogo, si ritrovano isolati dall'Italia proprio all'inizio della stagione turistica. Quasi un sabotaggio dalla precisione chirurgica. Leggi su liberoquotidiano

Il presidente del Consiglio ha annunciato su Twitter una conferenza stampa per spiegare le principali misure contenute nel dl, approvato in Consiglio dei ministri "salvo intese” dopo una discussione n ...

