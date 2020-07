Il Giovane Montalbano 2 puntata 13 luglio 2020: Salvo lascia Livia? (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo il successo della prima stagione, Il Giovane Montalbano 2 torna a fare compagnia agli affezionati della serie Tv in onda su Rai 1 con protagonista Michele Riondino nei panni di Salvo. La prima puntata è prevista per Lunedì 13 luglio 2020 alle 21.25 circa su Rai 1. Nella puntata del 13 luglio de Il Giovane Montalbano 2, Salvo rivedrà Livia, la sua fidanzata. La donna ha un atteggiamento sfuggente, tanto da fargli sospettare che abbia un altro. Nel frattempo, un caso molto strano mette alla prova tutti i membri del commissariato. Un uomo che passa il tempo a partecipare ai funerali del paese è stato ucciso. Il Giovane Montalbano 2 puntata su Rai 1 del 13 luglio Nella prima puntata della seconda stagione della serie Tv vedremo un clima sereno al commissariato. Dopo qualche battibecco e gelosie, i colleghi sembrano aver trovato la complicità ... Leggi su kontrokultura

