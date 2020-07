Il genio umile che ha firmato la colonna sonora del '900 - (Di martedì 7 luglio 2020) Antonio Lodetti Dagli "spaghetti western" a Tarantino, le sue melodie hanno accompagnato l'immaginario visivo di tutti Non c'era malore che potesse fermare la sua bacchetta. Nel 2012 (a 84 anni) interruppe un concerto a Firenze per un calo di zuccheri, ma dopo mezz'oretta risalì sul palco per concluderlo trionfalmente come sempre. Poi, pochi mesi dopo, partì per una tournée nelle grandi Arene per festeggiare i dieci anni della sua «nuova vita artistica», quella iniziata il 28 settembre 2002 quando, proprio all'Arena di Verona, tenne un concerto nel luogo più grande dove avesse mai diretto la propria musica. C'è voluto un banale infortunio - un femore rotto - per stroncare a 91 anni il maestro Ennio Morricone, per fermare quel flusso continuo di musica che passa attraverso più di 500 colonne sonore e opere varie di musica ... Leggi su ilgiornale

Morto Ennio Morricone, de Magistris: "Un genio, perdiamo un grande italiano"

