Il Gay Più Bello d’Italia: partecipa alle selezioni e concorri con la fascia di Mister Bitchy (Di martedì 7 luglio 2020) Si svolgerà venerdì 21 agosto presso il Mamamia di Torre Del Lago la finale nazionale de Il Gay Più Bello d’Italia dove arriveranno i vincitori delle varie selezioni (quest’anno a causa Covid online) una fra questa organizzata proprio su BitchyF.it, che eleggerà ben tre finalisti che concorreranno al titolo finale con la fascia di Mister Bitchy. Il Gay Più Bello d’Italia 2020 vincerà un assegno ed una lista di premi direttamente dagli sponsor. Se sei maggiorenne, se credi di avere le caratteristiche giuste e se il 21 agosto vuoi essere a Torre del Lago per concorrere all’ambito titolo in qualità di rappresentante di BitchyF scrivi a info@Bitchyf.it oppure inviami un messaggio privato su Instagram alla pagina @BitchyF.it. Vi ricordo che questo è il secondo anno che BitchyF.it collabora con il concorso Il Gay ... Leggi su bitchyf

