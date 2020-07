Il cuore azzurro batte forte anche nel sociale: la maglia di Hysaj all’asta per beneficenza (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Dopo l’iniziativa “Charity Food per Napoli”, con la quale sono state distribuite oltre 50 tonnellate di cibo a famiglie bisognose nel quadro dell’emergenza Covid-19, la SSC Napoli prosegue le attività di solidarietà. Il progetto “SSC Napoli Charity” è già partito con due aste che hanno riscosso notevole successo e prosegue adesso con una terza asta di beneficenza che mette in palio un’altra memorabilia azzurra: SSC Napoli maglia Gara Away 2019/2020, con patch Mertens “All Time Top Scorer”, indossata dal giocatore azzurro Elseid Hysaj durante il primo tempo di Verona-Napoli. Insieme all’oggetto sarà consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità. Il ricavato dell’asta andrà all’associazione no profit ... Leggi su anteprima24

Dopo l’iniziativa “Charity Food per Napoli”, con la quale sono state distribuite oltre 50 tonnellate di cibo a famiglie bisognose nel quadro dell’emergenza Covid-19, la SSC Napoli prosegue le attività ...

