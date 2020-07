Il Coronavirus si è indebolito? I casi “debolmente positivi” sono contagiosi? L’epidemiologo Lopalco chiarisce i dubbi (Di martedì 7 luglio 2020) “E’ evidente dal dibattito che si è generato nelle ultime settimane che concetti come contagiosità, virulenza, carica virale, espressività clinica, ecc. non siano proprio chiarissimi al lettore.Una delle frasi magiche molto utilizzate negli ultimi giorni è che molti casi riportati alla sorveglianza COVID19 si riferiscono a pazienti “debolmente positivi”.Di che si tratta? Il virus si è indebolito? E’ meno aggressivo?“: al concetto di “debolmente positivo” dedica un post su Facebook l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, a capo della task force della Regione Puglia. Lopalco ha voluto chiarire i dubbi sull’uso della terminologia, e per farlo ha utilizzato un’immagine messa a disposizione dal dott. Antonio Fasanella, virologo Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico ... Leggi su meteoweb.eu

leccenews24 : “Il virus non si è indebolito, ma la carica virale è bassa”. Lopalco fa chiarezza - Claudia110elode : RT @StampaCnr: #CNRrisponde l'informazione scientifica sull'attualità in 2 minuti?? #SARSCoV2, un nemico ancora attivo da combattere con la… - Miti_Vigliero : RT @Miti_Vigliero: Al di là d'ipotesi, ministudi in reparto o convenienze la realtà è che del #Coronavirus non si sa ancora nulla di certo… - SimoNetOnTheNet : In #Campania, 27 nuovi casi di #Coronavirus. In #Veneto, #Zaia sta come un pazzo e ha emesso una nuova ordinanza su… - TeresaColombo4 : RT @StampaCnr: #CNRrisponde l'informazione scientifica sull'attualità in 2 minuti?? #SARSCoV2, un nemico ancora attivo da combattere con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus indebolito Coronavirus, il virologo Lopalco: «Il virus non si è indebolito, circola solo di meno. Ma frontiere chiuse e Tso non servono. Ecco perchè» – L’intervista Open Il virus non si è indebolito. Lopalco mostra una foto: "Effetto distruttivo del Covid sul tappeto cellulare è evidentissimo"

Se il virus si sia o meno indebolito, il prof. Pierluigi Lopalco prova a fare ... all'effetto osservato in vitro su un tappeto di cellule da parte di un ceppo di coronavirus isolato da un paziente più ...

“Il virus non si è indebolito, ma la carica virale è bassa”. Lopalco fa chiarezza

Il professore prova a far chiarezza mostrando una immagine dell’effetto osservato in vitro su un tappeto di cellule da parte di un ceppo di coronavirus isolato da ... che non è vero che il virus si è ...

Se il virus si sia o meno indebolito, il prof. Pierluigi Lopalco prova a fare ... all'effetto osservato in vitro su un tappeto di cellule da parte di un ceppo di coronavirus isolato da un paziente più ...Il professore prova a far chiarezza mostrando una immagine dell’effetto osservato in vitro su un tappeto di cellule da parte di un ceppo di coronavirus isolato da ... che non è vero che il virus si è ...