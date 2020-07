Il coronavirus potrebbe causare problemi al cervello dei bambini (Di martedì 7 luglio 2020) (Foto: Kelly Sikkema/Unsplash)In alcuni bambini il nuovo coronavirus può causare problemi neurologici. A evidenziarlo sono stati i ricercatori del Great Ormond Street Hospital for Children, a Londra, che in un piccolo studio appena pubblicato sulla rivista Jama Neurology, hanno osservato che se da una parte i più piccoli sembrano essere in parte risparmiati dalla Covid-19, dall’altra possono essere invece più vulnerabili a un danno secondario al cervello, riconducibile probabilmente alla sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica. Per capirlo, i ricercatori hanno monitorato 27 bambini affetti dal nuovo coronavirus. Di questi, 4 bambini riportavano sintomi neurologici, come encefalopatia, mal di testa, difficoltà a parlare e deglutire, debolezza muscolare, riflessi ridotti e danni al corpo calloso, la regione del cervello che aiuta i due emisferi a ... Leggi su wired

è entrato nel discorso il Covid-19. Per altro, con un punto di vista estremo, si potrebbe dire che queste auto invendute sarebbero senz’altro un ulteriore problema ambientale: dove finiranno se ...

Negativi al coronavirus i tamponi di 123 migranti, dunque hanno potuto lasciare la Ocean Viking. A bordo di un autobus, dalla stiva della nave della ong Sos Mediterranee, attraccata nel tardo pomerigg ...

