Identica al suo papà, la riconoscete? Il famoso padre ci ha lasciato ormai da parecchi anni (Di martedì 7 luglio 2020) Dieci anni senza Pietro Taricone. Era il 29 giugno 2010 quando lo storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello perse la vita a seguito di un tragico lancio con il paracadute. Tra i tanti post che oggi lo ricordano spicca quello della compagna dell’epoca, Kasia Smutniak, madre della loro figlia Sophie: l’attrice, infatti, ha pubblicato sui social un panorama mozzafiato del Mustang, in Nepal. Nessuna didascalia, ma il collegamento con Pietro è comunque immediato: propio su quelle montagne Kasia ha aperto una scuola attraverso la Taricone Onlus, fondata da lei e da alcuni amici. «Quasi vent’anni fa io sono andata là con Pietro», ha raccontato l’attrice italo-polacca in un’intervista ... Leggi su howtodofor

6000sardine : Ciò che #Salvini sta cercando di fare a #Mondragone è la stessa identica cosa che voleva fare con #Bibbiano.… - Gianni72871819 : RT @LucLucmar: @zaiapresidente Voto Lega dal 1992; pretendo una risposta: oggi ci sono 388 positivi in tutto. Si può sapere il numero sotto… - FrancoMaffiodo : RT @LucLucmar: @zaiapresidente Voto Lega dal 1992; pretendo una risposta: oggi ci sono 388 positivi in tutto. Si può sapere il numero sotto… - sunfluwuer : @yunhni No please, ha copiato il design da un artista che trovi qua su Twitter e ha il suo shop personale in cui ve… - ercus61 : RT @LucLucmar: @zaiapresidente Voto Lega dal 1992; pretendo una risposta: oggi ci sono 388 positivi in tutto. Si può sapere il numero sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Identica suo Avellino, Di Somma scarica Capuano: colpa sua l'eliminazione ai playoff Il Mattino IL SORTEGGIO

La grave crisi che ha travolto la magistratura e il suo organo di Governo ha posto dei seri problemi alle nostre certezze . L’aggressione del virus della lottizzazione degli incarichi direttivi ...

Morricone, le sue colonne sonore le più studiate al conservatorio “Vecchi Tonelli” di Modena

Le colonne sonore di Ennio Morricone, al corso “Musica e Cinema” al “Vecchi Tonelli”, sono tra le più analizzate. Sono un caposaldo dello studio insieme a quelle di Nino Rota e pochi altri. Ma in cosa ...

La grave crisi che ha travolto la magistratura e il suo organo di Governo ha posto dei seri problemi alle nostre certezze . L’aggressione del virus della lottizzazione degli incarichi direttivi ...Le colonne sonore di Ennio Morricone, al corso “Musica e Cinema” al “Vecchi Tonelli”, sono tra le più analizzate. Sono un caposaldo dello studio insieme a quelle di Nino Rota e pochi altri. Ma in cosa ...