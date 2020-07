I giovani dell’Unicef ripensano il “futuro sul post-covid”. Il manifesto in 10 punti: dal diritto all’istruzione all’abolizione del digital divide (Di martedì 7 luglio 2020) Dieci punti che vanno dalla richiesta di un maggior bilanciamento dei tempi vita-scuola-lavoro, alla necessità di garantire a tutti uguale diritto all’istruzione, ma anche parità nell’accesso alle informazioni e ai servizi, abolendo il digital-divide. Dieci punti “per costruire un futuro migliore post-Covid”. È il manifesto “The Future We Want”, redatto dai giovani dell’Unicef, chiamati Younicef, in seguito ai risultati di un sondaggio scritto da 25 giovani e proposto a quasi 2000 adolescenti tra i 15 e i 19 anni. L’agenda proposta riguarda diversi aspetti della vita, dal benessere personale a quello dei rapporti sociali, dall’ambiente alla scuola, dalla percezione di una vita in comunità alla realizzazione del proprio futuro scolastico e lavorativo, ma, sottolinea Elisa Cremona, volontaria di 18 anni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

