House party 7 luglio con Il Volo e Michelle Hunziker in replica su Canale 5 (Di martedì 7 luglio 2020) Questa sera, martedì 7 luglio, Canale 5 replica il secondo appuntamento con House party. Noi vi riproponiamo la diretta. House party 7 luglio – diretta della puntata Seconda puntata del programma House party su Canale 5 in prima serata. Questa sera i conduttori sono Il Volo e Michelle Hunziker. Ma sono molti gli ospiti che intervengono, tra gl altri, Gianna Nannini, Benji e Fede, Mario Biondi, Shary Noioso e Enzo Iacchetti. Con il balletto un po’ crazy e la sigla ha inizio la seconda puntata. Tutti su una moto entrano i ragazzi de Il Volo. Vanno nel backstage, accompagnati di Massimo Bagnato dove ad attenderli c’è Michelle Hunziker. Ci sono dei trolly da cui la conduttrice tira fuori degli oggetti che li riguardano. Dopo, una volta cambiati, si cambiamo e fanno la loro grande entrata in scena cantando “Sombady to love”. Ecco il primo ... Leggi su maridacaterini

bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 7 LUGLIO 2020: UN MARTEDÌ TRA TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA, COBRA 11, HOUSE PARTY E CHI.… - FerilliLa : RT @Lanasmiciogatto: Stasera c’è la replica di House Party su canale 5 e sapete tutti cosa significa: ENNESIMO THREAD DE FERILLIIIIII - zazoomblog : House party stasera su Canale 5 in replica con Michelle Hunziker e Il Volo - #House #party #stasera #Canale - todosud : @Kor_One_ Bella figura di merda, house party. -

Ultime Notizie dalla rete : House party House party, Lettere di uno sconosciuto o Speed? La tv del 7 luglio BergamoNews.it Home » Stasera in tv

Su Canale 5 stasera va in onda House Party. House Party è prima di tutto un luogo, una casa animata da una serie di imprevisti che collegano uno all’altro grandi momenti di spettacolo, di divertimento ...

House Party su Canale 5: di cosa si tratta? Chi sono i protagonisti del programma?

Questa sera su Canale 5 andrà in onda House Party, il programma in prima serata di Maria De Filippi con Sabrina Ferilli. Torna sul piccolo schermo questa sera su Canale 5, alle 21.20, il programma di ...

Su Canale 5 stasera va in onda House Party. House Party è prima di tutto un luogo, una casa animata da una serie di imprevisti che collegano uno all’altro grandi momenti di spettacolo, di divertimento ...Questa sera su Canale 5 andrà in onda House Party, il programma in prima serata di Maria De Filippi con Sabrina Ferilli. Torna sul piccolo schermo questa sera su Canale 5, alle 21.20, il programma di ...